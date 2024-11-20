Ученые выяснили, как ожирение вызывает диабет

Ученые из Рутгерского университета установили, что в основе диабета при ожирении могут быть гормоны стресса, а не нарушение передачи инсулиновых сигналов. Результаты исследования опубликованыопубликованы в журнале Cell Metabolism (CM).

Долгое время считалось, что ожирение вызывает диабет из-за нарушения передачи сигналов инсулина в печени и жировых клетках. Однако американские ученые предположили, что переедание провоцирует это заболевание совершенно другим образом. Исследователи выдвинули гипотезу о том, что лишний вес усиливает активность симпатической нервной системы, запускающей реакцию «бей или беги». Это противодействует сахароснижающему эффекту инсулина, даже если его сигнальная система работает корректно.

Эксперименты на мышах подтвердили, что переедание быстро повышает уровень гормона норадреналина, что активирует симпатическую нервную систему в течение всего нескольких дней. Для более глубокого изучения механизма ученые использовали генетически модифицированных грызунов, которые не могли вырабатывать катехоламины (гормоны стресса) за пределами центральной нервной системы. На высококалорийной диете эти мыши (наравне с обычными) набирали вес, но у них не развивались метаболические заболевания, такие как диабет.

Авторы исследования подчеркнули, что различные виды стресса — финансовый, социальный или физический, например, вызванный злоупотреблением алкоголем, — могут увеличивать риск диабета и усиливать метаболический стресс, связанный с ожирением у людей.

«Активность гормонов стресса можно сравнить с нажатой педалью газа, которая повышает уровень сахара и жиров в крови», — поясняют исследователи. При этом инсулин, выполняющий функцию тормоза, остается на прежнем уровне и становится неспособным компенсировать действие катехоламинов.

Это открытие проливает свет на взаимодействие стресса, ожирения и диабета, предлагая новые пути для разработки терапий, направленных на снижение гормональной активности и предотвращение метаболических нарушений.

Ранее ученые выяснили, что дневной сон снижает уровень сахара в крови.