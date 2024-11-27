«Не хочешь — не бери»: в Нижнем Тагиле объяснили сертификаты на надгробия для учителей

Сертификаты на надгробия, которые предоставили учителям в Нижнем Тагиле, не были подарком на праздник или награждением. Они предназначались для тех работников образования, которые недавно потеряли родственников. И люди «рады каждой копеечке», сообщила «Газете.Ru» председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Людмила Кузнецова.

«Мы самая крупная профсоюзная организация образования в Свердловской области, у нас 6 тысяч членов. Мы не промышленное предприятие, у которого есть прибыль. Для того, чтобы проводить интересную работу, конкурсы профессионального мастерства, чтобы оказывать материальную помощь, у нас средства ограничены. Поэтому мы многие годы сотрудничаем с огромным количеством учреждений, заключая с ними договоры о социальном партнерстве. Они используют наш информационный ресурс и предоставляют членам профсоюза услуги по льготным ценам. К нам пришел молодой человек с предложением о том, что готов предоставлять скидки [на надгробия], подготовил сертификаты. И тем, кто похоронил родных и близких, — пожалуйста, будет оказана такая помощь, если они обратятся в его организацию. Лежит этот сертификат: хочешь — возьми, не хочешь — не бери. Почему не поддержать людей?» — объяснила Кузнецова.

По словам председателя, в профсоюзе состоят учителя, у которых нет семей. В случае, если такой человек умирает, профсоюз организовывает погребение за собственные средства.

«У нас есть одинокие учителя. У нас очень скромные средства. Нам приходится хоронить, оплачивать ритуальные услуги, потому что их похоронить некому. Что здесь плохого? Этот договор о социальном партнерстве 3 ноября заключен, прошло немного времени. И те люди, которые уже получили [сертификаты], нам очень за это благодарны. Потому что они каждой копеечке рады, это будет хорошая материальная поддержка. К какому празднику? Разве всем членам профсоюза это? Кому надо — они обратятся», — добавила она.

Кузнецова пожаловалась, что местные СМИ «переиначивают информацию» и «делают скандалы».

«Не всем профсоюз нравится, есть оппозиционные профсоюзы у нас. Обязательно надо гадость какую-то сделать, клюнуть. Ведь там в комментариях все перевернуто. Есть люди, которые плохо в школе учились, плохо относятся к учителям. Это да, но я усматриваю здесь и коммерческие моменты. У нас этих фирм развелось полным полно. Конечно, не понравилось, что нашелся такой молодой, энергичный [предприниматель]. И это конкуренция. Люди благодарны, а не возмущены. И вот сейчас они это прочитают. Эти поганцы, которые пишут, они ведь наши комментарии не размещают. Они только собирают одну грязь. Сил нет уже с ними с ними бороться. Уже страшно выступать в СМИ. Выдернут одно слово какое-то, исказят его так, что потом отмываться приходится. И непонятно, за что виноват», — заключила она.

До этого стало известно, что учителям из Нижнего Тагила вручили подарочные сертификаты на надгробия номиналом 5 тыс. рублей. Сертификаты предоставил профсоюз работников образования города.

Издание «Реальный Тагил» приводит слова одного из учителей города, который был удивлен подарком.

«То есть не сертификат на лечение, на отдых. Сертификат на надгробия. Видимо, с медициной в городе совсем плохо», — сказал он.

Ранее в парке Москвы установили «воспитательные» надгробия для непослушных детей.