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Киллер помог раскрыть дело об убийстве казанского бизнесмена 25-летней давности

Главный киллер ОПГ «Хади Такташ» сдал заказчиков убийства в Казани в 1999 году

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Depositphotos

Главный киллер ОПГ «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов по прозвищу «Ритник» сдал сотрудникам полиции двух заказчиков расправы над предпринимателем Олегом Палутиным, которого убили в Казани в 1999 году. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, киллер и его подельник Александр Новицкий выполняли заказ по отработанной тогда схеме: в тихом и безлюдном месте при помощи пистолета Макарова с глушителем. За задание они получили по $2000.

Журналисты пишут, что Фархутдинов недавно дал показания по нераскрытому уголовному делу, которое совершил вместе с другим убийцей. Мужчина сдал двух бизнесменов, которые и заказали убийство Палутина — 50-летнего замгендиректора компании «Автодор» Вадима Сошникова и его 49-летнего подчиненного Рафаиля Хамдеева.

«Ритник» сейчас отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин». Своим содействием силовикам киллер хочет добиться сокращения наказания до 25 лет, подав заявление об условно-досрочном освобождении. Новицкий в 2016 году вышел по УДО и умер на воле от туберкулеза.

Ранее появились подробности о заказчике покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева.

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