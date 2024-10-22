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Появились подробности о заказчике покушения на помощника депутата Госдумы

ТАСС: убийство помощника депутата Алихаджиева заказал его земляк

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева заказал его земляк Башир Омарходжаев, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Омарходжаев — уроженец Ингушетии, как и Алихаджиев.

Собеседник агентства также рассказал, что Омарходжаев владеет бизнесом по оптовой торговле стройматериалами. ИП было зарегистрировано в июле 2024 года.

Покушение на Алихаджиева — помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова было совершено вечером 10 октября на территории его частного дома в подмосковной деревне Лапино. Злоумышленник дважды выстрелил в Алихаджиева и скрылся. Бывший чиновник был доставлен в больницу.

22 октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых в покушении на Алихаджиева — исполнителя и заказчика. Сообщалось, что за успешное покушение киллеру обещали 20 млн рублей.

Шерип Алихаджиев был соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, работал главой администрации Шалинского района. Занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а позднее заместителя председателя правительства Ингушетии.

Ранее в СК сообщили, что за убийство помощника депутата Алихаджиева предлагали 20 млн рублей.

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