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Неизвестный пытался похитить школьницу в Балашихе

mk.ru: в Подмосковье мужчина пытался похитить ребенка со двора школы

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Global Look Press

В Балашихе неизвестный пытался увести девочку с территории школы, ее спасли очевидцы. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 26 ноября возле балашихинской школы №2, девочка вышла из здания школы, чтобы дождаться мать, которая должна была забрать ее после уроков. К ней подошел неизвестный мужчина и попытался увести ребенка за собой.

Школьница начала кричать, ее услышали родители, встречавшие других детей, незнакомец скрылся. Обратились ли родители девочки в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Вязьме нетрезвый местный житель едва не похитил пятилетнего мальчика из магазина. 41-летний слесарь-сантехник пришел в магазин за порцией спиртного и закуской. Он заметил в торговом зале ребенка, схватил мальчика за руку и потащил к выходу. Дошкольник начал кричать, ему на помощь пришли продавцы и отец, который в это время выбирал продукты. Похититель скрылся с места, но был задержан правоохранителями. Мотивы его поступка выясняются.

Ранее в Краснодаре мигрант пытался похитить девочку с детской площадки.

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