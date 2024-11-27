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Глава ЕК пообещала европейцам сражение как на Украине

Фон дер Ляйен: европейцам предстоит сражаться за свободу как на Украине

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Tobias Hase/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента заявила, что возглавит «сражение за свободу». Ее выступление транслировал сайт Европарламента.

«Наше поколение европейцев должно снова бороться за свободу и суверенитет <...> Наши расходы на оборону должны увеличиться. Нам нужен единый оборонный рынок. Нам нужно укрепить оборонно-промышленную базу», — отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что европейцам предстоит «бороться за ту же свободу», за которую, по ее мнению, воюют украинцы.

До этого Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен. В частности, главой европейской дипломатии утверждена бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ключевые посты также получили словак Марош Шефчович, латвиец Валдис Домбровскис и представитель Нидерландов Вопке Хукстра. Они будут заниматься вопросами торговли, экономики и климата соответственно.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в ЕС активов России.

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