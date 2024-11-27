В Воронеже диск от болгарки пропилил мужчине ногу

Врачи Воронежской областной клинической больницы №1 (ВОКБ) спасли 59-летнего местного жителя, который получил тяжелую травму во время бытовых работ. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина поступил в больницу в критическом состоянии. Как рассказали родственники пострадавшего, воронежец управлялся с болгаркой, когда от инструмента отскочил диск и пропилил ему ногу. Родные самостоятельно наложили жгут и вызвали скорую.

«Из-за глубины раны были раздроблены кости, пересечены мышцы и сухожилия, задеты нервы и крупные кровеносные сосуды, все это вызвало массивную кровопотерю и болевой шок», — поделились в пресс-службе ВОКБ.

По словам врачей, учитывая тяжесть состояния пациента, поначалу они склонялись к ампутации поврежденной конечности, но все же приняли решение попытаться сохранить ногу. Операция, которую проводила мультидисциплинарная бригада специалистов, длилась более пяти с половиной часов. За это время медики восстанавливали целостность мышечной, нервной и сосудистой ткани, накладывали аппарат внешней фиксации на обломки кости.

Мужчине в будущем предстоит еще одна операция по наращиванию берцовой кости. Несмотря на это, эксперты подчеркнули, что у него благоприятный прогноз по восстановлению.

Ранее в Башкирии врачи спасли мужчину, получившего травму при работе с болгаркой.