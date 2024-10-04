Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии диск болгарки прилетел мужчине в шею и перерезал ее

В Башкирии врачи спасли мужчину, получившего травму при работе с болгаркой

close
Shutterstock

Медики Нефтекамска спасли пациента, который причинил себе травмы болгаркой. Об этом сообщает министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Россиянин работал с инструментом, когда диск случайно отсоединился от пилы и ударил по трахее, мышцам шеи и голосовым связкам. Мужчину оперативно доставили в больницу, где направили к хирургам в экстренном порядке.

«Хирурги провели сложную операцию, во время которой восстановили проходимость дыхательных путей, выполнили пластику голосовых связок», – поделился министр здравоохранения.

Помимо этого, специалистам пришлось создать отверстие в стенке трахеи, такая операция называется «трахеостомия».

Таким образом, медики спасли жизнь 58-летнему пациенту и сохранили возможность говорить.

Рахматуллин напомнил о том, что при работе с инструментами важно соблюдать меры безопасности, чтобы не получить серьезные травмы.

Ранее пятилетний ребенок отрезал себе полпальца, пока изучал походный нож.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами