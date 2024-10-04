В Башкирии диск болгарки прилетел мужчине в шею и перерезал ее

Медики Нефтекамска спасли пациента, который причинил себе травмы болгаркой. Об этом сообщает министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Россиянин работал с инструментом, когда диск случайно отсоединился от пилы и ударил по трахее, мышцам шеи и голосовым связкам. Мужчину оперативно доставили в больницу, где направили к хирургам в экстренном порядке.

«Хирурги провели сложную операцию, во время которой восстановили проходимость дыхательных путей, выполнили пластику голосовых связок», – поделился министр здравоохранения.

Помимо этого, специалистам пришлось создать отверстие в стенке трахеи, такая операция называется «трахеостомия».

Таким образом, медики спасли жизнь 58-летнему пациенту и сохранили возможность говорить.

Рахматуллин напомнил о том, что при работе с инструментами важно соблюдать меры безопасности, чтобы не получить серьезные травмы.

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