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В Норильске опровергли информацию о запрете свинины в школах

Мэр Карасев опроверг информацию о запрете свинины в школах Норильска

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Мэр Норильска Дмитрий Карасев опроверг информацию о запрете свинины в школьных столовых города по религиозным причинам. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что сейчас происходит в информационном пространстве, в комментариях чатов о школьном питании, не оставляет равнодушным. Информация перевернута с ног на голову и вводит людей в заблуждение!» — пояснил Карасев.

Он добавил, что 13 ноября к нему на личный прием пришла мать одного из учеников и предложила ввести в рацион школьников свинину, однако ее не использовали более трех лет, так как предпочтение отдавалось диетическим видам мяса — говядине и курице. Никакого религиозного подтекста в таком решении не было.

До этого портал «Северный город» сообщал, что в Норильске поставщик школьного питания перестал кормить учеников свининой. По словам представителя компании, там считают правильным уважать религиозные особенности питания.

Ранее в Красноярской школе массово отравились дети.

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