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В Англии поймали двух коз, которые преследовали пешеходов

UPI: двух коз, преследовавших пешеходов, поймали в Англии

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Kent Police

В Англии поймали двух коз, которые преследовали пешеходов, пишет UPI.

Полицейское управление графства Кент сообщило в социальных сетях о задержании двух коз, которые бродили по северной части города и преследовали пешеходов. Козы были «задержаны за отвратительное поведение», как указано в официальном посте.

«Мы не уверены, откуда они взялись, но эти двое вбили себе в голову, что гоняться за людьми было бы весело. Не поймите нас неправильно, они очень милые, но это ненормально, когда люди или козы гоняются за другими», — добавили офицеры.

После этого коз «с комфортом доставили» в приют для животных округа Кинг, где власти теперь пытаются найти их владельца.

Ранее в США сбежавшая с фермы коза найдена пасущейся в городском парке. Поняв, что за животным никто не следит, офицеры поймали его и доставили в ближайший участок для дальнейшего разбирательства.

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