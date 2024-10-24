В США сбежавшая с фермы коза найдена пасущейся в городском парке, пишет издание UPI.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Вашингтоне. Местные полицейские обратили внимание на черную козу, которая ела траву в местном парке. Поняв, что за животным никто не следит, офицеры поймали его и доставили в ближайший участок для дальнейшего разбирательства.

«Широкие открытые пространства и пруд привлекли эту отважную козу», — написали офицеры в соцсетях.

Вскоре было установлено, что коза принадлежит местному фермеру. Она сбежала из его владений и странствовала по городу, пока не нашла удобное для себя место. После этого животное в сопровождении полицейских было возвращено на свое законное пастбище.

Ранее в Англии сбежавший из дома спаниель стал причиной перекрытия восьми автомагистралей.