В Ленобласти двухнедельный младенец попал в больницу после нападения собаки

Во Всеволожском районе Ленинградской области домашний пес искусал новорожденного. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Сертолово, в медицинское учреждение был госпитализирован двухнедельный младенец. По предварительной информации, домашняя собака, ранее проходившая курс дрессировки, укусила младенца за нос и задела зубами левое веко.

Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. По данным издания, это второй случай за сутки, до этого в Санкт-Петербурге — на полуторагодовалого мальчика в квартире на Большой Монетной улице набросилась собака. Ребенок получил рваную рану щеки.

До этого сообщалось, что в Томске трое подростков пострадали от нападения собаки: дети катались с горки на тюбинге, когда на них набросился агрессивный пес. Отпугнуть агрессивное животное смогли очевидцы, они закрыли собаку в подъезде до приезда полиции. Устанавливается, есть ли у животного хозяин.

Ранее россиянка прыгнула в болото, спасаясь от стаи собак.