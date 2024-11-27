Охранник ночного клуба в Сыктывкаре одним ударом отправил посетителя в больницу

В Сыктывкаре охранник ударил посетителя после конфликта в фойе ночного клуба, мужчину госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Сыктывкар Online».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в период с 23-го по 24-е ноября в клубе «СССР». В фойе заведения произошел конфликт между 19-летним сыктывкарцем и гардеробщиком. В потасовку вмешался охранник, который ударил посетителя по голове, и тот потерял сознание. Пострадавшему вызвали скорую помощь.

В результате произошедшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. У него диагностировали травмы головы.

В отношении ранее судимого 32-летнего охранника клуба возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавший сыктывкарец проходит лечение.

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