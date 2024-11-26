Россиянка из ревности напала на мужа с ножом и получила 8 лет колонии

Жительница Кемеровской области напала с ножом на мужа, который планировал пойти в гости к другой женщине, чтобы распивать с ней алкоголь. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Как удалось установить и доказать следствию, 21-летняя жительница Беловского района часто ревновала супруга к своей 30-летней подруге. Весной 2024 года муж и жена распивали спиртные напитки, мужчина планировал продолжить застолье в гостях у приятельницы жены.

Обвиняемая была против посиделок возлюбленного с подругой, между ними завязалась словесная перепалка, быстро переросшая в драку. В какой-то момент женщина схватилась за нож и нанесла супругу несколько ударов. Увидев, что он упал на пол, женщина вызвала скорую помощь.

Спасти раненого медики не смогли. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Суд также удовлетворил иск матери потерпевшего, с обвиняемой взыскан миллион рублей компенсации морального вреда.

Ранее россиянин 19 раз ударил ножом жену, упрекнувшую его за пьянство.