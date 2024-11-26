Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка из ревности напала на мужа с ножом и получила 8 лет колонии

В Кемеровской области жена не отпустила мужа в гости и схватилась за нож

close
Depositphotos

Жительница Кемеровской области напала с ножом на мужа, который планировал пойти в гости к другой женщине, чтобы распивать с ней алкоголь. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Как удалось установить и доказать следствию, 21-летняя жительница Беловского района часто ревновала супруга к своей 30-летней подруге. Весной 2024 года муж и жена распивали спиртные напитки, мужчина планировал продолжить застолье в гостях у приятельницы жены.

Обвиняемая была против посиделок возлюбленного с подругой, между ними завязалась словесная перепалка, быстро переросшая в драку. В какой-то момент женщина схватилась за нож и нанесла супругу несколько ударов. Увидев, что он упал на пол, женщина вызвала скорую помощь.

Спасти раненого медики не смогли. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Суд также удовлетворил иск матери потерпевшего, с обвиняемой взыскан миллион рублей компенсации морального вреда.

Ранее россиянин 19 раз ударил ножом жену, упрекнувшую его за пьянство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами