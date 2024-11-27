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Психиатр раскрыл популярность мефедрона в России

Психиатр Каторгин: мефедрон получил популярность в России из-за доступности

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Unsplash

Синтетический наркотик мефедрон стал самым популярным запрещенным веществом в России из-за своей невысокой цены и доступности. Об этом «Ленте.ру» рассказал психиатр Владимир Каторгин.

«История с мефедроном в России непростая. Синтетические наркотики на сегодняшний день — амфетамин, мефедрон — достаточно популярны у молодежи и не только. Синтетика доступнее, она приятна по цене, особенно для молодых. Все это красиво упаковано и представлено», — сказал специалист.

Каторгин добавил, что сегодня в России получить мефедрон не представляет труда. Однако, как отметил психолог, его потребление может вызвать серьезные проблемы, в том числе личностную деградацию, резкие когнитивные нарушения, инфаркт или инсульт.

27 ноября «Лента.ру» выпустила расследование «Русская мефедроновая чума», посвященное одному из самых популярных в стране наркотиков — мефедрону. Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя данную работу, заявил, что российским полицейским нужно искать не только «лохов-закладчиков», но и изготовителей наркотических средств и организаторов торговли.

Ранее в Госдуме назвали эпидемию мефедрона государственной проблемой России.

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