Милонов: России нужна тотальная проверка населения на наркотики

Российским полицейским нужно искать не только «лохов-закладчиков», но и изготовителей наркотических средств и организаторов торговли, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. А самим россиянам нужна тотальная проверка на наркотики, так он прокомментировал расследование издания «Лента.ру» о мефедроновой эпидемии в стране.

«Мефедрон — это действительно один из самых опасных наркотиков. Есть и иные эйфоретики, что называется у нас в бытовом смысле «соли». У нас серьезное, очень жесткое наказание за распространение наркотиков, 228 статья УК РФ. Конечно, если бы я не был православным человеком, я бы сказал, что за организацию сбыта наркотиков нужна смертная казнь или точно пожизненное. Но, как мне кажется, очень мало реализации по организаторам, по тем, кто стоит во главе этих цепочек. Хотелось бы, чтобы наши полицейские, которые занимаются наркотиками, работали больше не только по закладчикам, но и по изготовителям и организаторам. Хотя понятно, что выгодно этих лохов [закладчиков] ловить. К сожалению, я думаю, что любой серьезный профессионал прекрасно знает, где кто и как этим вопросом занимается», — сказал он.

Милонов добавил, что среди жителей страны необходимо проводить тесты на наркотики, чтобы без них не пускали «никуда».

«Я считаю, что необходима тотальная проверка населения на наркотики. Начать можно со всех госслужащих, не просто справочки из наркодиспансера, в котором никто, понятное дело, не состоит. А реальная проверка, чтобы никто из наркозависимых не смог попасть ни в один орган власти: ни в администрацию, ни в муниципалитет, ни в школу, ни в институт, везде без теста на наркотики, никуда не пускать. Я продолжаю настаивать на том, что состояние наркотического опьянения не должно в законе приравниваться к алкогольному. У нас одинаковые наказания за управление машиной в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Хотя генез совершенно разный», — пояснил он.

27 ноября издание «Лента.ру» выпустило расследование «Русская мефедроновая чума», посвященное одному из самых популярных в стране наркотиков — мефедрону. Журналисты рассказывают о том, как в России, по сути, тестируют практически не изученный наукой наркотик. Как отмечают журналисты, в этом участвуют миллионы жителей страны.

Ранее сообщалось, что на российском рынке появился новый опасный наркотик.