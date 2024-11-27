Врач предупредила об опасности хронического стресса

Хронический стресс может привести к развитию гипертонии, потому что он активизирует симпатическую нервную систему, которая вызывает сужение сосудов и повышение артериального давления. Об этом RuNews24.ru рассказала терапевт Наталья Леонтьева.

По ее словам, такие последствия наступают на фоне выброса гормонов адреналина и норадреналина, усиливающих сердечную деятельность и повышающих тонус сосудов. Врач добавила, что стресс также может спровоцировать нарушение регуляции артериального давления и развитие гипертонической болезни.

«Изменение образа жизни, связанное со стрессом, например, неправильное питание, недостаточная физическая активность и курение, также способствуют развитию гипертонии», — добавила Леонтьева.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева до этого рассказала «Газете.Ru», что хронический стресс нередко приводит к тому, что человек становится более подвержен тревоге, панике и эмоциональной нестабильности. По ее словам, из-за этого появляются проблемы со сном и, как следствие, эмоциональные и когнитивные проблемы.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше курить из-за стресса.