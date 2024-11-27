Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила об опасности хронического стресса

Врач Леонтьева: стресс может привести к развитию гипертонии

close
H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Хронический стресс может привести к развитию гипертонии, потому что он активизирует симпатическую нервную систему, которая вызывает сужение сосудов и повышение артериального давления. Об этом RuNews24.ru рассказала терапевт Наталья Леонтьева.

По ее словам, такие последствия наступают на фоне выброса гормонов адреналина и норадреналина, усиливающих сердечную деятельность и повышающих тонус сосудов. Врач добавила, что стресс также может спровоцировать нарушение регуляции артериального давления и развитие гипертонической болезни.

«Изменение образа жизни, связанное со стрессом, например, неправильное питание, недостаточная физическая активность и курение, также способствуют развитию гипертонии», — добавила Леонтьева.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева до этого рассказала «Газете.Ru», что хронический стресс нередко приводит к тому, что человек становится более подвержен тревоге, панике и эмоциональной нестабильности. По ее словам, из-за этого появляются проблемы со сном и, как следствие, эмоциональные и когнитивные проблемы.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше курить из-за стресса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами