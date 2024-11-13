Хронический стресс повышает риск развития болезни Альцгеймера

Люди регулярно сталкиваются с таким явлением, как стресс. Это вполне нормальная реакция организма на представляющие угрозу или доставляющие беспокойство факторы. Однако, если стресс приобретает хроническую форму, это может привести к серьезным изменениям в работе организма, в том числе головного мозга. О том, как хронический стресс влияет на мозг, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

«Когда человек сталкивается с опасностью или попадает в трудную ситуацию, его мозг посредством гипоталамуса начинает выработку адреналина и кортизола. На фоне этого учащается пульс и увеличивается содержание кислорода в крови, мозг начинает работать быстрее. Можно сказать, что подобная «встряска» позволяет человеку быстрее справиться с опасной или трудной задачей. Но сегодня многие люди живут в состоянии хронического стресса, что негативно сказывается на здоровье, в том числе работе мозга», — предупредила невролог.

По ее словам, это, в частности, приводит к тому, что у человека возникают проблемы с краткосрочной памятью, с запоминанием новой информации. Хронический стресс нередко приводит к тому, что человек становится более подвержен тревоге, панике и эмоциональной нестабильности. Появляются проблемы со сном и, как следствие, эмоциональные и когнитивные проблемы.

«Кроме того, хронический стресс может повлиять на процесс старения клеток мозга, что ведет к риску развития такого заболевания, как болезнь Альцгеймера», — подчеркнула врач.

В заключение она дала несколько советов, как защититься от стресса. Прежде всего, это регулярные физические упражнения, поскольку физическая нагрузка стимулирует выработку гормонов счастья — эндорфинов.

Во-вторых, важно соблюдать режим сна и обеспечить качественный отдых. Для этого, в частности, необходимо создать спокойную атмосферу перед сном , в том числе отказаться от просмотра гаджетов перед засыпанием.

Отвлечься от стрессовых ситуаций, как заметила врач, помогут также общение с близкими и друзьями.

«Обязательно нужно обратить внимание и на то, насколько сбалансированно питание. Богатые антиоксидантами (ягоды) и омега-3 жирными кислотами ( рыба, орехи), а также сложными углеводами (овощи) продукты помогают бороться с последствиями стресса и влияют на здоровье мозга», — добавила специалист.

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