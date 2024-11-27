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В Москве пьяный мужчина достал оружие, когда его отказались пускать в бар

В Москве пьяный мужчина направил оружие на охранника бара после конфликта с ним

В Москве посещение бара закончилось для местного жителя общением с правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления столичной Росгвардии.

Инцидент произошел в одном из караоке-баров в Центральном административном округе. По информации ведомства, 28-летний пьяный мужчина вместе со спутницей хотел пройти в развлекательное заведение на улице Земляной Вал, но охранник его не пустил и спровоцировал тем самым агрессию. Обиженный гость попытался силой изменить решение охранника, достал пистолет и начал им угрожать. После этого сотрудник ЧОП вызвал на подмогу росгвардейцев.

Те забрали дебошира и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого сотрудники вневедомственной охраны выезжали на парковку в Новой Москве, где женщина громила машину, думая, что она принадлежит ее супругу.

Ранее в Ленобласти поймали мужчину, который из мести разбил машину бывшей сожительницы.

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