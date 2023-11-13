Россиянин решил отомстить бывшей девушке и разбил камнями окна в ее квартире и Audi

В Выборге задержали мужчину, разбившего окна в квартире и стекла в автомобиле экс-возлюбленной. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

12 ноября в полицию обратилась 38-летняя горожанка, которая сообщила, что неизвестный разбил стекла в ее квартире на Приморской улице и повредил принадлежащий ей автомобиля Audi A6.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны и задержали остававшегося там пьяного 38-летнего мужчину. Подозреваемый оказался ранее судимым, бывшим сожителем заявительницы.

Выяснилось, что именно он из хулиганских побуждений разбил камнями лобовое, заднее и два боковых стекла машины и окна в трех комнатах квартиры своей экс-партнерши.

Задержанного передали правоохранителям.

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