Корреспондент Sputnik в Ливане ранен при обстреле израильской армии

Корреспондент Sputnik в Ливане Абделькадер Аль-Бай получил осколочные ранения ног после обстрела со стороны армии Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель агентства рассказал, что это произошло, когда группа ливанских журналистов освещала вывод израильских войск с юга страны. Один из них получил ранение в ногу, второй — ранение в лицо.

На этой неделе Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступит в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Несмотря на дипломатический прорыв, во вторник израильские военные продолжили военные операции против «Хезболлы», а шииты обстреливали Израиль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль призвал жителей юга Ливана не возвращаться в свои дома.