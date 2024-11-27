Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корреспондент Sputnik в Ливане ранен при обстреле израильской армии

Корреспондент Sputnik в Ливане Аль-Бай ранен при обстреле армии Израиля

close
Hassan Ammar/AP

Корреспондент Sputnik в Ливане Абделькадер Аль-Бай получил осколочные ранения ног после обстрела со стороны армии Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель агентства рассказал, что это произошло, когда группа ливанских журналистов освещала вывод израильских войск с юга страны. Один из них получил ранение в ногу, второй — ранение в лицо.

На этой неделе Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступит в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Несмотря на дипломатический прорыв, во вторник израильские военные продолжили военные операции против «Хезболлы», а шииты обстреливали Израиль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль призвал жителей юга Ливана не возвращаться в свои дома.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами