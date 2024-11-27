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Россиянам рассказали, какие виды чая стоит употреблять с осторожностью

Врач Белоусов посоветовал меньше пить черные и травяные чаи

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Irina Tetereva/Shutterstock/FOTODOM

Потребление черного чая следует ограничить из-за высокого содержания в нем кофеина. Кроме того, стоит с осторожностью пить травяные чаи, например с содержанием сенны или других слабительных трав, особенно при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом или сердечно-сосудистой системой. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Некоторые травы могут вызывать аллергию, иметь побочные эффекты или взаимодействовать с лекарствами, поэтому важно выбирать травяные чаи с осторожностью», — отметил Белоусов.

При этом он добавил, что травяные чаи обычно не содержат кофеина и даже могут оказывать успокаивающее и противовоспалительное действие.

До этого Белоусов рассказал, что опасная для организма доза чая зависит от содержания кофеина в конкретном виде напитка, к примеру, в черном содержится около 40-70 мг на чашку, а в зеленом — 20-45 мг.

Чтобы исключить риски для здоровья, врач посоветовал пить не более трех-четырех чашек чая в день.

Ранее врач назвала напитки, которые помогут укрепить иммунитет.

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