Названа опасная для организма доза чая

Опасная для организма доза чая зависит от содержания кофеина в конкретном виде напитка, к примеру, в черном содержится около 40-70 мг на чашку, а в зеленом — 20-45 мг. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Смертельная доза кофеина для человека составляет примерно 10 г — это эквивалентно 100 чашкам кофе. Однако в случае чая смертельная доза будет зависеть от содержания кофеина в конкретном виде чая», — отметил Белоусов.

Для достижения потенциально опасной дозы, по его словам, нужно выпить огромное количество чая за короткий промежуток времени.

Чтобы исключить риски для здоровья, врач посоветовал пить не более трех-четырех чашек чая в день. Он привел результаты последних исследований, согласно которым, умеренное употребление черного и зеленого чая может быть полезным для организма за счет содержащихся в напитке антиоксидантов и других полезных веществ.

Ранее врач назвала напиток, позволяющий быстро согреться.