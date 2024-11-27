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Врач раскрыл, сколько чая можно пить в день

Врач Белоусов: в день можно пить 3-4 чашки чая

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Freepik.com

Чтобы исключить риски для здоровья, в день стоит пить не более трех-четырех чашек чая. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Он привел результаты последних исследований, согласно которым, умеренное употребление черного и зеленого чая может быть полезным для организма за счет содержащихся в напитке антиоксидантов и других полезных веществ.

«Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма, такие как чувствительность к кофеину, наличие хронических заболеваний и общие рекомендации врачей. Например, людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями может потребоваться ограничить потребление кофеина», — предупредил специалист.

Чай, по его словам, может вызвать передозировку кофеином, которая проявляется в виде тревожности, бессонницы, учащенного сердцебиения, головной боли, тремора, повышенного артериального давления.

Недавно новое исследование показало, что регулярное употребление комбучи (чайного гриба) с зеленым чаем способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, метаболизма и качества жизни в целом. Особенно это касается людей с избыточным весом, находящихся на диете. Работа опубликована в журнале Foods.

Ранее врач назвала напитки, которые помогут укрепить иммунитет.

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