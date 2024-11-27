Мать держала ребенка в секрете и три года прятала его в ящике под кроватью

В Англии мать держала ребенка в секрете, пряча его в ящике под кроватью в течение трех лет, пишет «https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/mum-kept-baby-secret-hiding-34194967» «_blank»>Daily Star».

Мать, которая прятала своего ребенка в ящике под кроватью в течение трех лет, была приговорена к тюремному заключению. Двухлетняя девочка была обнаружена всего за несколько недель до своего третьего дня рождения в доме в Чешире. Врачи заявили, что у нее были спутанные волосы и сыпь на коже.

Британка тщательно скрывала дочь от других детей и от своего партнера, который часто оставался у нее на ночь. За свои действия женщина предстала перед судом, признав себя виновной в жестоком обращении с детьми.

«Последствия для ребенка были просто катастрофическими — физически, психологически и социально», — прокомментировал ситуацию судья.

В суде также выяснилось, что женщина не обратилась за помощью в связи с расщелиной неба у дочери и не обеспечила ее достаточным количеством еды и воды. О бедственном положении ребенка стало известно после того, как партнер британки услышал звук и наткнулся на девочку в одной из спален.

Женщина заявила, что не знала о своей беременности и сказала, что была «очень напугана» во время родов. Сейчас она находится под стражей и ждет решения суда.

Ранее в США женщина не успела в роддом и родила на пороге дома.