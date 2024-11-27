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Генпрокурор России возмутился ситуацией с ЖКХ в Челябинской области

Краснов возмутился проблемами ЖКХ в Челябинской области и анонсировал проверки

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов возмутился ситуацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Челябинской области, в связи с чем поручил организовать масштабные проверки. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

«Челябинская область — это мощный экономический регион. И в то же время проблемы жилищно-коммунального хозяйства здесь безмерные. Огорчительно, что никто ничего не делает», — сказал глава ведомства.

Краснов добавил, что в рамках проверок региональный прокурор должен проверить деятельность уполномоченных органов, управляющих компаний и дать уголовно-правовую оценку их действиям. По словам генпрокурора, жителям Челябинской области нужно вернуть деньги, которые они отдали за предоставление услуг, но они не были оказаны.

Глава ведомства подчеркнул, что ситуация в регионе привела к тому, что «люди не живут, а выживают». В связи с этим россияне вынуждены тратить собственные средства на обслуживание домов, отметил Краснов.

В сентябре Краснов предложил урегулировать работу «мутных» юрлиц и физлиц, предлагающих услуги в интернете. Генпрокурор выразил недовольство «их ценовой политикой, сомнительным характером услуг, отсутствием необходимых обязательств и бесконтрольностью, которые зачастую приводят к откровенному мошенничеству».

Ранее генпрокурор Краснов раскритиковал работу следствия по раскрытию IT-преступлений.

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