Генпрокурор предложил упорядочить в России работу «мутных структур и физлиц»

Работу «мутных» юрлиц и физлиц, предлагающих услуги в интернете, следует урегулировать с помощью подтвержденной электронной идентификации. Такое мнение на Восточном экономическом форуме высказал Генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.

Краснов отметил, что в интернете много «мутных структур и физических лиц», предлагающих населению услуги без каких-либо гарантий и организационно-правовых форм. Генпрокурор выразил недовольство «их ценовой политикой, сомнительным характером услуг, отсутствием необходимых обязательств и бесконтрольностью, которые зачастую приводят к откровенному мошенничеству».

Помимо этого, генпрокурор предложил установить специальные требования к агрегаторам услуг и электронным площадкам по размещению коммерческих предложений и их поиску заказчиками.

Накануне стало известно, что генпрокуратура выявила нарушения у компании «Автодор», занимающейся строительством и содержанием платных трасс. Проверка показала нехватку заправочных станций и несоответствие туалетов санитарным нормам.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать 5,7 млрд рублей с застройщиков побережья Сочи.