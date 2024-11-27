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Прохожий с ножом угрожал врачам скорой помощи в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего врачам скорой помощи ножом

В Петербурге прохожий с ножом угрожал врачам скорой помощи и был задержан. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

По информации ведомства, инцидент произошел в темное время суток 25 ноября. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к одному из многоквартирных домов и столкнулась там с агрессивным прохожим. Мужчина был вооружен ножом, спровоцировал словесный конфликт с врачами и угрожал им физическим устранением. Фельдшер сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали вооруженного агрессора, процесс правоохранители записали на видео. При виде патрульных нарушитель пытался скрыться. У него изъяли нож и надели на злоумышленника наручники. После этого его доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что задержанный неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее россиянка из ревности напала на мужа с ножом и получила 8 лет колонии.

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