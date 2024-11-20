На экс-мэра Петрозаводска завели дело о взяточничестве

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции нагрянули с обысками к бывшему мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому. Как пишет ТАСС, в отношении экс-градоначальника завели уголовное дело по фактам дачи и получения взяток.

«Следственным комитетом (СУ СК РФ по Республике Карелия) возбуждено уголовное дело. Они сейчас проводят обыски, туда же выехали сотрудники ФСБ и полиции. Дело возбуждено и по получению, и по даче взятки», — говорится в сообщении.

В региональном управлении Следкома подтвердили возбуждение уголовного дела и уточнили статью — «Получение взятки в особо крупном размере».

2 ноября Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор вице-мэру города Алексею Ляйферу по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

По данным суда, Ляйфер в 2018 году «получил взятку в крупном размере» от представителя неназванной фирмы за помощь с подписанием договора об аренде участка земли. Также Ляйфера обвиняли в участии в махинациях с землей за прошедшие два года.

Ляйфер получил 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что главу фонда капремонта Подмосковья обвинили в получении многомиллионных взяток.