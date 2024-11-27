Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двухлетний сын отрезал матери волосы, пока она спала, и приклеил обратно суперклеем

Американка рассказала, что пока она спала, сын отрезал ей волосы и приклеил обратно

close
sarah.kafaji/TikTok

Женщина из США рассказала, что сын отрезал ей волосы и приклеил обратно с помощью суперклея, пока она спала, пишет Daily Mail.

Сара Кафаджи рассказала в соцсетях, что, пока она спала, сын взял ножницы, отрезал ей клок волос, а потом решил приклеить их обратно к голове.

«Я буквально плакала весь день», — поделилась женщина.

Сара жалуется, что теперь ей придется сделать короткую стрижку, чтобы исправить ситуацию. Она также объяснила, что инцидент произошел около трех часов ночи, когда ее сын спал в своей комнате, а она — в своей. Ребенок проснулся, пробрался в ее спальню и забрался на стул, где на столе лежали ее ножницы и клей.

«Когда ты устала, то можешь проспать все что угодно», — посочувствовали Саре зрители.

Ранее женщина пожаловалась на «самую ужасную стрижку в истории» в сельской парикмахерской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами