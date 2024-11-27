Двухлетний сын отрезал матери волосы, пока она спала, и приклеил обратно суперклеем

Женщина из США рассказала, что сын отрезал ей волосы и приклеил обратно с помощью суперклея, пока она спала, пишет Daily Mail.

Сара Кафаджи рассказала в соцсетях, что, пока она спала, сын взял ножницы, отрезал ей клок волос, а потом решил приклеить их обратно к голове.

«Я буквально плакала весь день», — поделилась женщина.

Сара жалуется, что теперь ей придется сделать короткую стрижку, чтобы исправить ситуацию. Она также объяснила, что инцидент произошел около трех часов ночи, когда ее сын спал в своей комнате, а она — в своей. Ребенок проснулся, пробрался в ее спальню и забрался на стул, где на столе лежали ее ножницы и клей.

«Когда ты устала, то можешь проспать все что угодно», — посочувствовали Саре зрители.

Ранее женщина пожаловалась на «самую ужасную стрижку в истории» в сельской парикмахерской.