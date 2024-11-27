Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Доверила скотине ребенка»: 17-летняя мать записала видео, как курит с трехлетним сыном

В Кузбассе проверяют 17-летнюю мать после видео с курящим трехлетним сыном

close
Shutterstock

В Кемеровской области проверяют 17-летнюю девушку, которая на камеру дала своему ребенку покурить. Об этом сообщает RT.

В полиции заинтересовались ситуацией после того, как видео появилось в соцсетях. По словам матери несовершеннолетней, между ее дочерью и подругой возник конфликт, после которого последняя слила ролик.

Женщина добавила, что девушка родила в 14 лет, но до мальчика ей нет никакого дела. С дочерью россиянка оставляет внука только потому, что много работает.

«Доверила скотине ребенка. Я в шоке от увиденного. На мои звонки она не отвечает», – поделилась женщина.

Она планирует лишить дочь родительских прав.

Как рассказали в МВД, школьница дала ребенку сигарету на глазах у родительницы. В отношении женщины составили административный протокол.

Девушка тем временем скрывается. Известно, что она состоит на учете в ПДН. Ее сын сейчас находится в специализированном учреждении.

Ранее в Англии осудили женщину, три года державшую дочь в ящике дивана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами