«Доверила скотине ребенка»: 17-летняя мать записала видео, как курит с трехлетним сыном

В Кемеровской области проверяют 17-летнюю девушку, которая на камеру дала своему ребенку покурить. Об этом сообщает RT.

В полиции заинтересовались ситуацией после того, как видео появилось в соцсетях. По словам матери несовершеннолетней, между ее дочерью и подругой возник конфликт, после которого последняя слила ролик.

Женщина добавила, что девушка родила в 14 лет, но до мальчика ей нет никакого дела. С дочерью россиянка оставляет внука только потому, что много работает.

«Доверила скотине ребенка. Я в шоке от увиденного. На мои звонки она не отвечает», – поделилась женщина.

Она планирует лишить дочь родительских прав.

Как рассказали в МВД, школьница дала ребенку сигарету на глазах у родительницы. В отношении женщины составили административный протокол.

Девушка тем временем скрывается. Известно, что она состоит на учете в ПДН. Ее сын сейчас находится в специализированном учреждении.

Ранее в Англии осудили женщину, три года державшую дочь в ящике дивана.