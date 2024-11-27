Синоптик сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной за осень

Минувшая ночь стала самой холодной за эту осень, в столичном регионе ударили морозы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что морозы крепчают, предвосхищая скорое наступление календарной зимы. По словам эксперта, на главной московской метеостанции ВДНХ к 6 утра было -5,8°C, на Балчуге до -5,5°C, в Строгино — до -5,9°C, Тушино — до -6,4°C, Бутово — до -6,8°C, в Новой Москве — до -7,3°C.

В Подмосковье в Ново-Иерусалиме ночью фиксировали до -8,6°C, в Можайске — до -8,8°C и Волоколамске — до -8,9°C, что соответствует климатическим показателям декабря.

Синоптик обратил внимание, что это не окончательные значения минимальной температуры.

До этого метеоролог Ильин сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет аномальный холод — -10°C. По словам Ильина, морозно будет и днем 1 января — температура воздуха составит от -4 до -9°C. В ночь на 1 января пройдет снег, днем он усилится до умеренного уровня — выпадет порядка 7 см осадков.

Ранее старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин сообщал, что жители Москвы в декабре смогут увидеть два ярких метеорных потока — Геминиды и Урсиды.