Пользователей соцсетей удивила маска, найденная на раскопах в Мексике

Пользователей соцсетей удивила маска, найденная на раскопках в Мексике, пишет Daily Mail. По их мнению, такую же носил герой Джима Керри в фильме «Маска».

Пирамида Солнца в городе Сан-Хуан-Теотиуакан, один из самых впечатляющих памятников Мексики, ежегодно привлекает миллионы туристов. Недавно археологи обнаружили там уникальную находку — 2000-летнюю зеленую маску, которая вызвала бурное обсуждение среди пользователей соцсетей.

Комментаторы пришли к выводу, что точно такую же носил главный герой фильма «Маска».

«Нас ждет еще один фильм?» — шутят люди.

Маска из змеевидного камня была настолько тонко вырезана и детализирована, что археологи предполагают, что это мог быть портрет. В ходе раскопок также были найдены череп кошки, череп собаки и череп орла, покрытый вулканической породой. По мнению специалистов, это могли быть «церемониальные подношения».

Ранее нашли старейшее огнестрельное оружие в США.