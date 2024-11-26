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Ученые нашли старейшее огнестрельное оружие в США

IJHA: в Аризоне обнаружили бронзовую пушку испанских конкистадоров

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Justin Jackson/Phys.org

Американские независимые археологи Дени Сеймур и Уильям Мейплс обнаружили в штате Аризона самое старое огнестрельное оружие, когда-либо найденное на территории США. Им оказалась бронзовая пушка, принадлежавшая экспедиции испанского конкистадора Франсиско Васкеса де Коронадо 1539–1542 годов. Исследование опубликовано в Международном журнале исторической археологии (IJHA).

Артиллерийское орудие выкопали в долине реки Санта-Круз на юге Аризоны. Пушка оказалась внутри каменно-глинобитного сооружения, датированного годами похода Коронадо.

Другие артефакты, найденные на месте раскопок, соответствуют экспедиции, включая европейскую керамику, стеклянные осколки и фрагменты оружия.

Пушка изначально предназначалась для обороны крепостей. Однако конкистадоры использовали ее в качестве наступательного оружия для прорыва деревянных или глинобитных стен в городах, которые встречались им на пути.

Орудие имело 106 сантиметров в длину и весило около 20 килограммов. Стрельбу вели с большой деревянной треноги.

Археологи предположили, что конкистадоры Коронадо могли купить оружие у предыдущей испанской экспедиции. Пушку обнаружили незаряженной и без следов использования в битве, поэтому неясно, что именно побудило владельцев отказаться от нее.

Ранее в Иерусалиме археологи нашли руины древнеримского святилища.

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