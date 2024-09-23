В сибирском городе дорожный конфликт у дома перерос в драку соседей

В Новосибирске две группы соседей подрались в Октябрьском районе города. Запись случившегося опубликовал Telegram-канал «ЧП Новосибирск».

Инцидент произошел у дома 129 по улице Выборной 22 сентября. По словам очевидцев, владельцы двух авто не смогли разъехаться на дороге у подъезда, после чего между ними началась словесная перебранка, переросшая в драку. На кадрах двое мужчин спорят на повышенных тонах, затем один из них начинает догонять оппонента, к спорщикам присоединяются соседи. В руках у некоторых из них можно заметить палки, которые те достали из цветочных клумб. В конце один из мужчин садится в авто и отгоняет его в более свободную часть двора. На этом конфликт мог бы закончится, но второй мужчина также садится за руль, разгоняется и влетает в бампер машины оппонента.

Свидетели уточнили, что несколько участников драки обратились за медицинской помощью. На место ЧП выезжали правоохранители.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что приняли заявления по факту случившегося и сейчас проводят проверку.

Ранее в Подмосковье водители подрались, когда не смогли разъехаться во дворе.