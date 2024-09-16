В Подмосковье водитель едва не придушил соседа из-за просьбы и попал на видео

В подмосковном Красногорске водитель едва не придушил соседа на авто за просьбу сдать назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Драка произошла утром в микрорайоне Павшинская пойма. Водители не смогли разъехаться во дворе, один из соседей попросил другого сдать назад, чтобы выехать, на эту просьбу мужчина накинулся на оппонента, стал душить и бить. На помощь пришли очевидцы», — говорится в публикации.

По словам пострадавшего, у него сильно пищали парктроники, поэтому он обратился к другому автомобилисту с просьбой. Однако в результате выяснилось, что места для проезда хватало. На напавшего автомобилиста подали заявление в полицию.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

Ранее в Брюсселе тысячи людей вышли на протест против закрытия завода Audi.