Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье водитель едва не придушил соседа из-за просьбы и попал на видео

На видео попала драка водителей в Подмосковье, не сумевших разъехаться во дворе

close
Осторожно, Москва' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Осторожно, Москва

В подмосковном Красногорске водитель едва не придушил соседа на авто за просьбу сдать назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Драка произошла утром в микрорайоне Павшинская пойма. Водители не смогли разъехаться во дворе, один из соседей попросил другого сдать назад, чтобы выехать, на эту просьбу мужчина накинулся на оппонента, стал душить и бить. На помощь пришли очевидцы», — говорится в публикации.

По словам пострадавшего, у него сильно пищали парктроники, поэтому он обратился к другому автомобилисту с просьбой. Однако в результате выяснилось, что места для проезда хватало. На напавшего автомобилиста подали заявление в полицию.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

Ранее в Брюсселе тысячи людей вышли на протест против закрытия завода Audi.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами