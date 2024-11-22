Россиянка заказывала одежду на маркетплейсе, меняла ее в примерочной на старую и сдавала

Жительница Забайкальского края попалась на мошенничестве с товарами, приобретенными на маркетплейсе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

К правоохранителям обратился владелец одного из пунктов самовывоза товаров маркетплейса с заявлением, что неизвестная похищает заказанный товар.

Проверка показала, что бизнесмен прав, его слова подтвердили записи с видеокамер, установленных в помещении ПВЗ. Полиция установила, что на протяжении двух месяцев женщина заказала пуховик, сапоги, кожаную куртку и другие вещи. Она вскрывала коробки с товаром, после чего забирала себе содержимое. Затем она заполняла коробки своими старыми вещами и оформляла возврат. Таким образом читинка украла товары на 88 тысяч рублей.

В результате розыскных мероприятий оперативники задержали 32-летнюю ранее не судимую горожанку. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Кирова с двумя детьми ночью проникла в ПВЗ и вынесла часть товаров.