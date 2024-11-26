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Госдума приняла закон об оборотных штрафах за утечку персональной информации

ГД: за повторную утечку персональных данных штраф составит до 3% выручки за год

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Госдума приняла закон об оборотных штрафах за утечку персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости.

На пленарном заседании законопроект был рассмотрен сразу во втором и третьем, окончательном чтении.

За утечку персональных данных в размере от 1 до 10 тысяч субъектов штраф для граждан будет составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юрлиц — от 3 млн до 5 млн рублей.

Массовая утечка персональных данных (от 100 тыс. субъектов) будет караться строже. Для граждан штраф вырастет до 400 тысяч рублей; для должностных лиц — до 600 тысяч рублей; для юрлиц — до 15 млн рублей.

За повторную утечку физлица заплатят штраф в размере до 600 тысяч рублей; должностные лица — до 1,2 млн рублей, а юридические лица — от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год.

22 ноября комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки законопроекта об уголовной ответственности за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных, в том числе детей.

Ранее правительство предложило вводить временную заморозку на выдачу кредитов онлайн при утечке персональной информации.

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