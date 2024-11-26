Госдума приняла закон об оборотных штрафах за утечку персональной информации

Госдума приняла закон об оборотных штрафах за утечку персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости.

На пленарном заседании законопроект был рассмотрен сразу во втором и третьем, окончательном чтении.

За утечку персональных данных в размере от 1 до 10 тысяч субъектов штраф для граждан будет составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юрлиц — от 3 млн до 5 млн рублей.

Массовая утечка персональных данных (от 100 тыс. субъектов) будет караться строже. Для граждан штраф вырастет до 400 тысяч рублей; для должностных лиц — до 600 тысяч рублей; для юрлиц — до 15 млн рублей.

За повторную утечку физлица заплатят штраф в размере до 600 тысяч рублей; должностные лица — до 1,2 млн рублей, а юридические лица — от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год.

22 ноября комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки законопроекта об уголовной ответственности за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных, в том числе детей.

Ранее правительство предложило вводить временную заморозку на выдачу кредитов онлайн при утечке персональной информации.