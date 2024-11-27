Уралец подал в суд на фитнес-центр за порванные в сауне плавки

Юрист из Каменска-Уральского через суд пытается взыскать компенсацию с фитнес-центра «Брайт Фит», в котором он порвал плавки. Об этом сообщает телекомпания РИМ-ТВ.

В заявлении истец отметил, что во время посещения клубной сауны понес финансовые потери — испортил нижнее белье. За них он попросил взыскать с организации полторы тысячи рублей. Также уралец указал на нарушение прав потребителя: в один из дней его не пустили в бассейн, а в другой в душе не было горячей воды. Размер компенсации истец оценил в 100 тысяч рублей.

Представители ответчика с требованиями юриста не согласились.

До иска в суд, уралец обращался в Роспотребнадзор, который выдал клубу предписание об устранении нарушений.

До этого россиянин отсудил компенсацию за задержку рейса, который переносили восемь раз.

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