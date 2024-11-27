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Россияне выступили против строительства новой инфраструктуры на Байкале

«КП»: 81% россиян выступили против строительства новой инфраструктуры на Байкале

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Shutterstock

Большинство (81%) россиян выступили против строительства инфраструктуры для местных жителей и туристов на Байкале, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 10,1 тыс. человек.

По их мнению, на озере будет достаточно привести в порядок уже существующие дома отдыха и турбазы.

«Достаточно там уже инфраструктуры, есть населенные пункты, есть дорога. Что еще надо? Зато пока можно и почти нетронутые места найти», — сказал участник опроса.

При этом 16% опрошенных выступили за создание новой инфраструктуры — гостиниц, туристических маршрутов, пешеходных троп. Они уточнили, что это даст всем путешественникам возможность там побывать.

«Те, кто пишет: «Оставьте в покое Байкал», видимо, не понимают, что многие граждане желают узнать получше страну, в которой они живут. И им, и всем, гораздо удобнее будет, если появятся туристические маршруты, инфраструктура», — подчеркнул участник опроса.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «затрудняюсь ответить». Некоторые из них предложили тщательно рассмотреть оба варианта перед принятием решения.

В октябре в Ассоциации туристических операторов России (АТОР) сообщили, что новогодние туры на Байкал в этом году подорожали на 10–20% в сравнении с прошлым сезоном. Сильнее всего подорожало размещение в отелях — до 20%.

Ранее сообщалось, что жители Бурятии грозятся жечь дома с приехавшими на Байкал туристами.

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