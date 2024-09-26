«Принимают в штыки»: жители Бурятии грозятся жечь дома с приехавшими на Байкал туристами

Жители Бурятии видят в приезжающих на Байкал туристах причину проблем с электроснабжением. Об этом пишет Байкал-Daily.

Депутат Сергей Мезенин рассказал о ситуации в Прибайкальском районе на сессии Народного Хурала. Жители села Турунтаево, как отметил народный избранник, жалуются на проблемы с электроснабжением и плохое напряжение в сетях. По словам депутата, из-за постоянных обрывов и недостатка новых подстанций «невозможно ни чай вскипятить, ни какие-то электроприборы подключить», а с наступлением туристического сезона ситуация только ухудшается.

Сельчане недовольны наплывом туристов, потому что из-за них «все завалено мусором». Также отдыхающие громко включают музыку и ездят по селу в ночное время.

«Местные сегодня не радушно, а, наоборот, в штыки принимают туристов. Давайте менять их отношение к туристическому потоку. Иначе без них мы не примем туристов достойно и не будем это дальше развивать. Нужно сделать все возможное, чтобы люди чувствовали себя комфортно, проживая в своих домах», — отметил Мезенин.

Он добавил, что на приеме у него жители Горячинска заявили о намерении поджигать гостевые дома.

«Прямо так и сказали: «Мы скоро будем жечь эти дома, которые принимают туристов». Они нигде не учтены, налоги не платят. Невозможно подсчитать количество отдыхающих», — перечислял парламентарий.

Станут ли жители Прибайкальского района приводить угрозы в исполнение, пока неизвестно. Как власти собираются решать накопившиеся проблемы, также не уточняется.

Ранее жители испанской Майорки вышли на демонстрацию, требуя выгнать с острова туристов.