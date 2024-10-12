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Эксперты рассказали о подорожании туров на Байкал в Новый год

АТОР: новогодние путевки на Байкал подорожали на 20% за год

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Shutterstock

Новогодние туры на Байкал в этом году подорожали на 10–20% в сравнении с прошлым сезоном. Такие данные привели в Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

Сильнее всего подорожало размещение в отелях — до 20%. Байкал популярен в том числе и у китайских туристов, в связи с чем объекты размещения и транспортные компании значительно подняли стоимость сервисных услуг. По информации АТОР, спрос на зимние туры на озеро за год вырос примерно на 10%, бронирование идет более быстрыми темпами. Прогнозируется, что к декабрю в популярных отелях все места будут уже заняты.

Эксперты отмечают, что сэкономить возможно благодаря раннему бронированию — экскурсионный тур на четыре составит от 58 тыс. руб. на двоих.

В сентябре эксперты предупредили о подорожании отдыха за границей к Новому году на 30%. Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Таиланд и Мальдивы.

15 сентября вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян заявлял, что информация о подорожании новогодних туров по стране более чем на 250% является «стопроцентным фейком». При этом он допустил незначительное повышение цен, связанное с расходами на обслуживание отелей.

Ранее россиянам рассказали, где недорого отдохнуть до конца бархатного сезона.

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