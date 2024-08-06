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Ученые обнаружили древнейший солнечный календарь в мире

TAM: в Турции нашли вырезанные в камне записи об ударе кометы 12 тыс. лет назад

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Dr Martin Sweatman

Шотландские ученые из Эдинбургского университета обнаружили в Турции археологический памятник, который может быть древнейшим солнечным календарем в мире. Он представляет собой вырезанные в камне записи о падении кометы, случившемся более 12 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Time and Mind (TAM).

Команда сделала открытие в ходе раскопок в месте Гебекле-Тепе на юге Турции, где расположен храмовый комплекс. Новый анализ V-образных символов на столбах в Гебекле-Тепе, показал, что каждый знак V может представлять один день. Интерпретация позволила исследователям подсчитать солнечный календарь из 365 дней на одном из столбов, состоящий из 12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней.

Летнее солнцестояние было представлено как отдельный, особый день в виде знака V на шее птицеподобного зверя. Предполагается, что фантастическое существо символизировало созвездие летнего солнцестояния в то время.

Поскольку на рисунках изображены как лунные, так и солнечные циклы, резные фигурки могут олицетворять собой древнейший в мире так называемый лунно-солнечный календарь, основанный на фазах Луны и положении Солнца. Это делает календарь Гебекли-Тепе намного тысячелетий старше других известных календарей этого типа.

По словам исследователей, древние люди могли создать эти рисунки в Гебекли-Тепе, чтобы зафиксировать дату столкновения роя фрагментов кометы с Землей почти 13 тыс. лет назад или 10850 г. до н. э.

Предполагается, что удар кометы положил начало малому ледниковому периоду, длившемуся более 1200 лет и уничтожившему многие виды крупных животных. Он также мог вызвать изменения в образе жизни и сельском хозяйстве, которые, как полагают, были связаны с зарождением цивилизации вскоре после этого в плодородном полумесяце Западной Азии.

Другой столб на этом месте, по-видимому, изображает метеорный поток Тауриды, который, как полагают, является источником фрагментов кометы, продолжающийся 27 дней и исходящий из направлений Водолея и Рыб.

Находка также подтверждает, что древние люди могли записывать даты с помощью прецессии — колебания земной оси, которое влияет на движение созвездий по небу — по крайней мере за 10 тыс. лет до того, как это явление было задокументировано древнегреческим историком Гиппархом в 150 году до нашей эры.

Ранее археологи нашли гробницу шаманки каменного века на территории Турции.

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