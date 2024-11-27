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Тело российской туристки обнаружили в горячем источнике в Индии

Туристку из РФ нашли мертвой в Индии, она могла отравиться газами на источнике

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Ultimate Travel Photos/Shutterstock/FOTODOM

В горячем источнике в горах Индии обнаружили тело россиянки. Предварительно, она слишком долго сидела в воде и отравилась природными газами, сообщил Telegram-канал SHOT.

Как пишет канал, 45-летняя Татьяна Лубиан приехала на отдых в Индию вместе со своими друзьями из Литвы и России. Там они занимались духовными практиками и медитировали.

Вечером 23 ноября женщина пошла одна на горячие источники в деревне Ганганани, но в отель так и не вернулась. На следующее утро местные жители обнаружили тело туристки прямо в горячем источнике.

Ее друзья рассказали, что Лубиан посещала этот источник три раза в день для проведения ритуалов. Они также сообщили, что кремируют женщину по всем местным традициям в Ганганани.

По версии полиции и медиков, причиной ее смерти могло стать отравление вредными природными газами или сердечный приступ. При этом туристов, отмечает SHOT, предупреждали, что на источниках нельзя находиться более 15-20 минут.

В октябре сообщалось, что в Турции полиция нашла тело россиянки, пропавшей в провинции Орду на севере страны.

Ранее унесенную течением во время дайвинга туристку нашли в желудке акулы.

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