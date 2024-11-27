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Мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной в Петербурге

78.ru: в Петербурге мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной

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Shutterstock

В Петербурге не смогли спасти 12-летнего мальчика с ДЦП, который захлебнулся в ванной. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 26 ноября в Пушкинском районе. Мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания, находясь в одном из домов на Старорусском проспекте. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место врачи начали проводить 12-летнему ребенку реанимационные действия, однако спасти его не удалось. Установлено, что мальчик захлебнулся по недосмотру родителей, передает 78.ru.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Отмечается, что ребенок рос в полной семье, которая не состояла на учете.

До этого на Алтае двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась. Инцидент произошел, когда она без присмотра взрослых находилась на улице в сельской местности.

Ранее школьник получил перелом, провалившись в открытый люк в Калуге.

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