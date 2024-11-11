На Алтае двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась

В Быстроистокском районе двухлетняя девочка ушла на самостоятельную прогулку, упала в глубокую лужу и захлебнулась, спасти ее не смогли. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

Инцидент произошел в сельской местности, двухлетняя девочка без присмотра взрослых находилась на улице. Она вышла за территорию частного дома и упала в огромную лужу, выбраться из воды самостоятельно ребенок не смог.

Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, несмотря на все усилия врачей, спасти девочку не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кабанском районе Бурятии подростка засыпало землей, когда он гулял вдоль дороги. 12-летний школьник гулял вдоль объездной дороги, внезапно произошел обвал грунта, мальчика засыпало песком. Очевидцы и сотрудники ГАИ, оказавшиеся поблизости, сумели вытащить ребенка, он передан бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее второклассник захлебнулся в яме с ледяной водой в Свердловской области.