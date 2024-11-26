«Нанес два удара»: на погибшую в загоне со свиньями девушку напал сосед Задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями в Красноярском крае

Житель Красноярского края задержан по подозрению в причинении телесных повреждений 17-летней школьнице, тело которой нашли в загоне для свиней. Силовики считают, что мужчина хотел отомстить ее отцу — своему начальнику — и забить его скот, но наткнулся на девушку и несколько раз ударил ее палкой. Девушка потеряла сознание и упала в хлеву, свиньи прокусили ей бедренную артерию, и она скончалась от потери крови.

К гибели 17-летней девушки в селе Ушканка Красноярского края, тело которой нашли в пристройке со свиньями, может быть причастен ее сосед. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, его подозревают в нанесении школьнице телесных повреждений, из-за которых она потеряла сознание.

Мужчину уже задержали, с ним проводят следственные действия. По данным региональной прокуратуры, подозреваемый работал в подчинении у отца погибшей в местном АО «Андроновское» и «был недоволен решениями руководства». В день нападения он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить начальнику и пришел к нему домой, чтобы забить его скот — однако застал в пристройке девушку, которая кормила животных.

«Он взял палку, нанес несколько ударов по ее голове. Когда девушка упала без сознания, подозреваемый скрылся с места происшествия», — заявили в ведомстве.

На опубликованном прокуратурой видео подозреваемый признался в содеянном.

«Я в субботу [23 ноября] вечером пошел к [начальнику] в стайку (хозяйственная постройка для домашнего скота и птицы. — «Газета.Ru») отомстить ему. Открыл дверь и там увидел евонную… ну, выходила евонная дочка. Я нанес ей два удара: первый удар нанес, второй удар нанес. Все, дверку приоткрыл, взял палку и побежал домой. Все», — рассказал мужчина.

Региональное управление СК также показало кадры с подозреваемым: на них он дает показания на месте преступления.

По данным Telegram-канала Kras Mash, задержанный — 40-летний скотник Игорь, который ранее уже отбывал срок за убийство собственного брата . Соседи характеризуют мужчину как «очень агрессивного».

Под подозрением были быки

17-летнюю школьницу нашли мертвой в загоне для свиней 23 ноября. На ее теле были множественные следы укусов животных — предположительно, свиней. Девушка неоднократно помогала родителям с ведением хозяйства, в день гибели она осталась в доме одна и отправилась кормить скот, однако больше из загона не вышла.

Изначально Telegram-канал Baza со ссылкой на источники предполагал, что в свинарнике на нее напала агрессивная свиноматка: якобы она сбила школьницу с ног, та ударилась головой и потеряла сознание, после чего ее загрызли другие свиньи.

Утром 26 ноября региональное управление СК выдвинуло другую версию: следователи предположили, что на девушку напали быки, находившиеся в том же загоне.

«Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия», — сообщили в СК.

Причиной смерти, по предварительным данным, стала острая кровопотеря из-за повреждения бедренной артерии.