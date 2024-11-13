В Совфеде рассказали, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

Работодатель не вправе вызывать на работу своего сотрудника, если тот находится на больничном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

«Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением», — заявила сенатор.

Она отметила, что вызов на работу в период действия больничного является нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрено административное наказание.

Косихина также сказала, что сам сотрудник, если у него есть желание помочь, может по согласованию с руководством выйти с больничного раньше срока или выполнить работу удаленно. В таком случае работодатель по окончании месяца может премировать его за выполненные задачи.

Сейчас россияне за один день больничного получают до 4 тысяч рублей, а в следующем году эта сумма увеличится до 5,7 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году размер компенсации увеличится в 1,7 раза по сравнению с текущим и на 20% по сравнению с 2025 годом. В Минтруде РФ такие изменения объяснили ростом зарплат в стране.

Ранее россиянам раскрыли, когда выгоднее всего брать больничный.