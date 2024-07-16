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Кадыров рассказал Мишустину о демографическом развитии Чечни

Кадыров доложил премьеру Мишустину о социально-экономическом развитии региона

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о социально-экономическом развитии региона, на встрече поднималась тема демографического развития. Об этом сообщает ТАСС.

«Республика сохраняет ведущие позиции по демографическим показателям. Коэффициент рождаемости за 2023 год у нас 19,7», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что в республике создан перинатальный центр, а также закуплено необходимое оборудование.

Кроме этого, глава Чечни рассказал о сфере образования, уточнив, что в регионе удалось полностью ликвидировать трехсменку в школе. Также за последние три года были построены 82 школы.

Одной из ключевых задач для региона он назвал снижение безработицы и рост занятости населения. Также Кадыров отметил, что с 2022 года переселены почти 27 тыс. человек.

В ходе беседы Мишустин подчеркнул важность проводимых руководством региона работ.

До этого Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму.

Ранее Кадыров ответил на предложение поставить ему памятник в Чечне.

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