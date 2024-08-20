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Путин стал почетным гражданином Чечни

Кадыров вручил Путину удостоверение почетного гражданина Чечни

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили президенту России Владимиру Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер, в свою очередь, преподнес хозяевам Коран ручной работы в драгоценном переплете.

20 августа Путин прибыл в Чечню. Он посетил место захоронения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, и назвал его своим другом. По словам Путина, Кадыров «в значительной степени спас чеченский народ, в том числе и жертвуя собой». Глава государства назвал его настоящим бойцом, порядочным и преданным человеком.

Также Путин впервые посетил Российский университет спецназа (РУС), где посмотрел, как тренируются добровольцы перед отправкой в зону специальной военной операции. В ходе тренировки бойцы продемонстрировали навыки стрельбы из огнестрельного оружия, тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

Ранее Кадыров рассказал о программе Путина в рамках визита в Чечню.

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