Путин стал почетным гражданином Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили президенту России Владимиру Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер, в свою очередь, преподнес хозяевам Коран ручной работы в драгоценном переплете.

20 августа Путин прибыл в Чечню. Он посетил место захоронения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, и назвал его своим другом. По словам Путина, Кадыров «в значительной степени спас чеченский народ, в том числе и жертвуя собой». Глава государства назвал его настоящим бойцом, порядочным и преданным человеком.

Также Путин впервые посетил Российский университет спецназа (РУС), где посмотрел, как тренируются добровольцы перед отправкой в зону специальной военной операции. В ходе тренировки бойцы продемонстрировали навыки стрельбы из огнестрельного оружия, тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

Ранее Кадыров рассказал о программе Путина в рамках визита в Чечню.